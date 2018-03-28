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28.03.18 11:26 Красноярцы почтили память погибших при пожаре в Кемерове





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- Ребятишек много погибло, у меня самой трое внуков. И у знакомых моих детей там трое детей погибло. Царствие им небесное.



- Очень сложно оставаться в стороне, когда происходят такие вещи. Очень грустно, и кто как не мы, молодые люди, должны показывать своё отношение.



- Это общая трагедия для всей страны. Это не только трагедия Кемерово, но и всех нас. Пусть детки покоятся с миром.



Пришедшие почтили память погибших минутой молчания и отпустили в небо связки белых шаров. Такая же акция накануне прошла и в самом Кемерове, там около злосчастного торгового центра "Зимняя вишня" в небо устремились тысячи шаров под сигналы автомобилей и сирены пожарных машин. Напомним, 28 марта в России объявлен траур.



Красноярцы нескончаемым потоком прибывали на набережную Енисея, люди несли цветы, свечи, и конечно, мягкие игрушки. Ведь большинство жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" - дети, в огне и в клубах едкого дыма погиб 41 ребёнок, всего трагедия унесла 64 жизни.Пришедшие почтили память погибших минутой молчания и отпустили в небо связки белых шаров. Такая же акция накануне прошла и в самом Кемерове, там около злосчастного торгового центра "Зимняя вишня" в небо устремились тысячи шаров под сигналы автомобилей и сирены пожарных машин. Напомним, 28 марта в России объявлен траур. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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