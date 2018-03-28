Красноярцы нескончаемым потоком прибывали на набережную Енисея, люди несли цветы, свечи, и конечно, мягкие игрушки. Ведь большинство жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" - дети, в огне и в клубах едкого дыма погиб 41 ребёнок, всего трагедия унесла 64 жизни.
- Ребятишек много погибло, у меня самой трое внуков. И у знакомых моих детей там трое детей погибло. Царствие им небесное.
- Очень сложно оставаться в стороне, когда происходят такие вещи. Очень грустно, и кто как не мы, молодые люди, должны показывать своё отношение.
- Это общая трагедия для всей страны. Это не только трагедия Кемерово, но и всех нас. Пусть детки покоятся с миром.
Пришедшие почтили память погибших минутой молчания и отпустили в небо связки белых шаров. Такая же акция накануне прошла и в самом Кемерове, там около злосчастного торгового центра "Зимняя вишня" в небо устремились тысячи шаров под сигналы автомобилей и сирены пожарных машин. Напомним, 28 марта в России объявлен траур.