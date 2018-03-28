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ВЕСТИМОБИЛЬ-2018



28.03.18 17:46 "ВестиМобиль" в посёлке Емельяново (27 марта)





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- Они говорят: "Вы не садите столько, чтобы нести на продажу, а посадите для себя". Я вырастила рассаду, я вырастила курицу, которая снесла яйцо, я его хочу продать. Я сама себя обеспечу, к вам не пойду, не буду просить у вас, дайте мне заработать самой, я пока ещё могу.



Возле больницы на улице Спиридова нет парковки, из-за чего жилые дома там буквально забаррикадированы транспортом. Та же проблема на улице Пирогова, а улица Новая утопает в мусоре, причём помойку устроили сами жители.



- Разрастается Емельяново, частный сектор, стройки, и все, кто едет, подъезжает и заваливает. Нельзя ли обязать, как-то попросить жителей, чтобы они купили и поставили ящики?



- Емельяновский район очень большой и протяжённость посёлка очень большая. Сделали трассу, освещение - всё хорошо, но развязки как не было, так и нет. Машинопоток очень большой, столько аварий происходит на участке. Очень интересует, когда сделают развязку? Хотя бы как в Дрокино.



Ольга Суворова приехала из деревни Таскино. Она и ещё десятки человек обеспокоены отменой единственного рейсового автобуса:



- Наши 20 деревень встанут. Мы на работу все ездим, нам добираться не на чем. Мы летом 26 дней ходили пешком по трассе.



И это далеко не все вопросы, с которыми пришли к "ВестиМобилю". Ответы компетентных специалистов мы сообщим в наших выпусках.



Отсутствие рынка особенно остро беспокоит жителей Емельянова. Неоднократно они обращались к местным властям с просьбой выделить участок под торговые ряды и разрешить торговлю, но ответ всегда отрицательный.Возле больницы на улице Спиридова нет парковки, из-за чего жилые дома там буквально забаррикадированы транспортом. Та же проблема на улице Пирогова, а улица Новая утопает в мусоре, причём помойку устроили сами жители.Ольга Суворова приехала из деревни Таскино. Она и ещё десятки человек обеспокоены отменой единственного рейсового автобуса:И это далеко не все вопросы, с которыми пришли к "ВестиМобилю". Ответы компетентных специалистов мы сообщим в наших выпусках. Вероника УСКОВА









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