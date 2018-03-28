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28.03.18 17:42 В Красноярске лихач устроил массовую аварию на Октябрьском мосту





Фото Фото: VK.com/kraschp



В Красноярске лихач устроил массовую аварию на Октябрьском мосту. Водитель "Тойоты" на высокой скорости перестраивался из ряда в ряд, таких называют шахматистами. Но гроссмейстер не расчитал манёвр и врезался в отечественную легковушку.



От удара изделие тольяттинского автозавода поменяло траекторию и врезалась в другую "Тойоту" - "Марк 2". Страховки не оказалось у обеих "Тойот". Пассажира лихача на "скорой" увезли в больницу.







В Красноярске лихач устроил массовую аварию на Октябрьском мосту. Водитель "Тойоты" на высокой скорости перестраивался из ряда в ряд, таких называют шахматистами. Но гроссмейстер не расчитал манёвр и врезался в отечественную легковушку.От удара изделие тольяттинского автозавода поменяло траекторию и врезалась в другую "Тойоту" - "Марк 2". Страховки не оказалось у обеих "Тойот". Пассажира лихача на "скорой" увезли в больницу.











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