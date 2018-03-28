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28.03.18 17:40 Красноярский театр перечислит вырученные от продажи билетов деньги в Кемерово





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В театре оперы и балета сегодня программа начнётся с минуты молчания. В воскресенье, 1 апреля труппа театра исполнит концерт, посвящённый погибшим и пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня".







28 марта в культурных учреждениях края отменены развлекательные и юмористические программы. В красноярском музыкальном театре программу спектаклей изменили: вечером артисты сыграют "Юнону и Авось", а все собранные средства будут переданы на помощь пострадавшим в кемеровском пожаре.В театре оперы и балета сегодня программа начнётся с минуты молчания. В воскресенье, 1 апреля труппа театра исполнит концерт, посвящённый погибшим и пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня".









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