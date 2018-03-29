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29.03.18 08:52 Аграрный университет отстоял землю для строительства спорткомплекса в Ветлужанке





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"Как правило, у каждого института есть спорткомлекс, свои спортзалы, свой бассейн, и у нас должны были его построить", - говорит студент Красноярского аграрного университета Максим Беззубов.



"Эти лиственницы высаживали студотряды того времени, это традиция, мой отец участвовал в этом. Действительно, ситуация патовая, это же всё будет сноситься, ковыряться", - добавляет руководитель первичной профсоюзной организации студентов Красноярского аграрного университета Дмитрий Жбанчиков.



Это федеральная земля, и на правительственной комиссии в Москве было принято решение отдать 3,5 гектара агентству ипотечного жилищного кредитования, или, как теперь называется эта организация, Дому.рф. Они как раз готовят земельные участки для жилищного строительства.



Хотя на этом месте с первого взгляда больше напрашивается парк или сквер, но аграрному университету уже сегодня некуда разрастаться, он практически окружён высотками, и в вузе уверяют, если здесь будет построен спорткомплекс, большая часть зелёных насаждений будет сохранена. "Минсельхоз обращался в правительство РФ, где просили вернуть этот участок земли, чтобы университету дать возможность на будущее развиваться. Потому что если эта земля сейчас будет изъята, там будут построены жилые дома", - пояснила ректор Красноярского государственного аграрного университета Наталья Пыжикова.



В федеральной структуре Дом.рф нас заверили, отдавать этот участок застройщикам не собираются. Вот выдержка из официального ответа: "ДОМ.РФ не продавал этот участок и не передавал его в коммерческую аренду застройщику. Никаких решений о продаже или аренде органами корпоративного управления ДОМ.РФ не принималось. На указанном земельном участке в соответствии с утвержденным проектом планировки территории планируется строительство спортивного объекта местного значения. В связи с этом в настоящее время в ДОМ.РФ поступило ходатайство главы г.Красноярска о безвозмездной передаче участка в собственность города".



Администрация Красноярска готовит все необходимые документы. По заверению Дома.рф, спортивному комплексу Аграрного университета - быть.



Можно было бы подумать, что молодые люди с плакатами "Это наша земля" отстаивают территорию для собственных домов. Но нет, это студенты аграрного университета борются за место для спорткомплекса. Новый корпус вуз собирался построить именно здесь, возле общежитий в Ветлужанке, но вскоре появилась информация, что землю отдают под жилую застройку."Как правило, у каждого института есть спорткомлекс, свои спортзалы, свой бассейн, и у нас должны были его построить", - говорит студент Красноярского аграрного университета Максим Беззубов."Эти лиственницы высаживали студотряды того времени, это традиция, мой отец участвовал в этом. Действительно, ситуация патовая, это же всё будет сноситься, ковыряться", - добавляет руководитель первичной профсоюзной организации студентов Красноярского аграрного университета Дмитрий Жбанчиков.Это федеральная земля, и на правительственной комиссии в Москве было принято решение отдать 3,5 гектара агентству ипотечного жилищного кредитования, или, как теперь называется эта организация, Дому.рф. Они как раз готовят земельные участки для жилищного строительства.Хотя на этом месте с первого взгляда больше напрашивается парк или сквер, но аграрному университету уже сегодня некуда разрастаться, он практически окружён высотками, и в вузе уверяют, если здесь будет построен спорткомплекс, большая часть зелёных насаждений будет сохранена. "Минсельхоз обращался в правительство РФ, где просили вернуть этот участок земли, чтобы университету дать возможность на будущее развиваться. Потому что если эта земля сейчас будет изъята, там будут построены жилые дома", - пояснила ректор Красноярского государственного аграрного университета Наталья Пыжикова.В федеральной структуре Дом.рф нас заверили, отдавать этот участок застройщикам не собираются. Вот выдержка из официального ответа:Администрация Красноярска готовит все необходимые документы. По заверению Дома.рф, спортивному комплексу Аграрного университета - быть. Мария СЕМЁНОВА











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