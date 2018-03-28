АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





28.03.18 17:44 Автополицейские пересчитали самые опасные ямы на дорогах Красноярска



Фото
Юрий Егорович сегодня доехал от дома до заправки и едва не лишился колеса - попал в гигантскую яму на Шахтёров. Уверяет: по дорогам не проехать. Асфальт сошёл вместе со снегом по всему городу, констатируют в ГИБДД. В дорожном полотне появляются всё новые и новые дыры.

"Это некачественные заплатки, которые ставились либо в минусовую температуру, либо в мокрую погоду", - пояснил начальник отделения дорожного надзора отдела ГАИ по Красноярску Дмитрий Милёхин.

"Выявлено порядка 450 ям и выбоин, которые не соответствуют госту. Это улица Брянская, Спандаряна, Павлова, Красноармейская", - сообщил и.о. начальника ГАИ Красноярска Константин Колегов.

Это только большие ямы, они задокументированы, описаны и ждут горячего битума. По ним выписаны предписания - срочно устранить. Чтобы залатать ямы, у красноярской мэрии есть всего 30 дней. В противном случае будут начислены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за каждое нарушение. Кстати, в прошлом году Красноярск штрафами заплатил более миллиона рублей.

Приближается горячая пора дорожных ремонтов. Кстати, неудобства летом ждут и красноярцев-пешеходов. В этом году на центральной улице города будут заново укладывать брусчатку, с которой в прошлом не справился подрядчик. Какими неудобствами это грозит, все хорошо помнят.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .