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28.03.18 17:44 Автополицейские пересчитали самые опасные ямы на дорогах Красноярска





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"Это некачественные заплатки, которые ставились либо в минусовую температуру, либо в мокрую погоду", - пояснил начальник отделения дорожного надзора отдела ГАИ по Красноярску Дмитрий Милёхин.



"Выявлено порядка 450 ям и выбоин, которые не соответствуют госту. Это улица Брянская, Спандаряна, Павлова, Красноармейская", - сообщил и.о. начальника ГАИ Красноярска Константин Колегов.



Это только большие ямы, они задокументированы, описаны и ждут горячего битума. По ним выписаны предписания - срочно устранить. Чтобы залатать ямы, у красноярской мэрии есть всего 30 дней. В противном случае будут начислены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за каждое нарушение. Кстати, в прошлом году Красноярск штрафами заплатил более миллиона рублей.



Приближается горячая пора дорожных ремонтов. Кстати, неудобства летом ждут и красноярцев-пешеходов. В этом году на центральной улице города будут заново укладывать брусчатку, с которой в прошлом не справился подрядчик. Какими неудобствами это грозит, все хорошо помнят.



Юрий Егорович сегодня доехал от дома до заправки и едва не лишился колеса - попал в гигантскую яму на Шахтёров. Уверяет: по дорогам не проехать. Асфальт сошёл вместе со снегом по всему городу, констатируют в ГИБДД. В дорожном полотне появляются всё новые и новые дыры."Это некачественные заплатки, которые ставились либо в минусовую температуру, либо в мокрую погоду", - пояснил начальник отделения дорожного надзора отдела ГАИ по Красноярску Дмитрий Милёхин."Выявлено порядка 450 ям и выбоин, которые не соответствуют госту. Это улица Брянская, Спандаряна, Павлова, Красноармейская", - сообщил и.о. начальника ГАИ Красноярска Константин Колегов.Это только большие ямы, они задокументированы, описаны и ждут горячего битума. По ним выписаны предписания - срочно устранить. Чтобы залатать ямы, у красноярской мэрии есть всего 30 дней. В противном случае будут начислены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за каждое нарушение. Кстати, в прошлом году Красноярск штрафами заплатил более миллиона рублей.Приближается горячая пора дорожных ремонтов. Кстати, неудобства летом ждут и красноярцев-пешеходов. В этом году на центральной улице города будут заново укладывать брусчатку, с которой в прошлом не справился подрядчик. Какими неудобствами это грозит, все хорошо помнят. Владимир ЖАРИНОВ











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