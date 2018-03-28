НОВОСТИ | Экономика













28.03.18 17:50 В Красноярском крае намерены улучшить систему сбыта местной сельхозпродукции





Фото



"Тысячи наших земляков готовы и хотят работать в области мелкотоварного производства, заниматься фермерством, жить от своего подворья. Но они имеют очень серьёзные трудности со сбытом, либо вообще не имеют доступа к рынку", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.





Оленина и свежая рыба из Таймыра, помидоры из Минусинска. Продукция местных сельхозпредприятиий - в шаговой доступности. Как связать покупателей миллионного Красноярска и производителей со всех уголков края. Об этом говорили на Губернаторском совете. В регионе около тысячи сельхозпредприятий, но их продукция до нас не доходит. Как улучшить систему сбыта - свои предложения высказали главы всех территорий края. Поручения министру сельского хозяйства уже даны."Тысячи наших земляков готовы и хотят работать в области мелкотоварного производства, заниматься фермерством, жить от своего подворья. Но они имеют очень серьёзные трудности со сбытом, либо вообще не имеют доступа к рынку", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













