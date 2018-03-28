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28.03.18 17:39 Без комментариев: Сибирь скорбит по погибшим в Кемерове







Сегодня день общенационального траура. Пожар в Кемерове унёс жизни 64 человек, в огне погиб 41 ребёнок. Не только на Кузбассе, но и по всей стране тысячи людей вышли на митинги. Минутой молчания они почтили память жертв трагедии. Со слезами на глазах приносили цветы, игрушки, зажигали свечи. В эти мгновения каждый присоединился к общему горю. Следующий репортаж из разных городов Сибири мы предлагаем посмотреть без комментариев.







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