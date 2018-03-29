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НОВОСТИ | Общество





29.03.18 08:50 В Железногорске после ремонта открыли детскую поликлинику



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Главное нововведение детской поликлиники в том, что теперь принимать маленьких пациентов обещают в разы быстрее. Например, вакцинация теперь проходит в четыре раза быстрее. Сделали это так: кабинет разделён на две части - в то время, как одному ребёнку делают прививку, в другой части уже принимают следующего пациента. Ждать в очереди в регистратуру тоже необязательно - открыли колл-центр и записаться можно по телефону. Внедряют электронную очередь. Перед ремонтом врачи буквально с секундомером ходили по поликлинике - нашли все узкие места, чтобы сэкономить время пациентам. Одним из первых посетил поликлинику после реставрации временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс.

"За счёт в общем-то небольших вложений и умного подхода к логистике, организации труда качественно изменилась атмосфера в этой поликлинике. Не стало очередей, здесь доброжелательная атмосфера. Это видно по лицам пациентов - как ребятишек, так и их родителей, что здесь всё по-иному", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

По современным требованиям модернизировали и кабинеты - чтобы создать оптимальные условия для врачей. Кроме того, навигация стала понятнее, она помогает без труда найти нужный кабинет. А для малышей обустроили игровую зону, где в том числе показывают мультфильмы. Дети теперь не боятся и даже не хотят уходить - это, пожалуй, лучшая похвала для поликлиники.

К слову, средства на ремонт детской поликлиники выделены госкорпорацией "Росатом". Здание 58 года постройки обрело новую жизнь. Возможно, опыт этой бережливой к пациентам поликлиники будут тиражировать по всему краю.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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