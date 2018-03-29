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НОВОСТИ | Общество





29.03.18 09:00 Торговые центры Красноярска усиливают политику безопасности



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Меньше рекламы и больше полезной информации. Торговые центры Красноярска усиливают политику безопасности. Теперь всем очевидно - лучше лишний раз перестраховаться, чем отвечать за человеческие жертвы.

Куда бежать, что делать и как себя вести - ответы на эти вопросы арендаторы выучивают на зубок. Но главными экзаменаторы станут ревизоры из прокуратуры. Сейчас в Красноярском крае идёт массовая проверка противопожарной безопасности. К середине апреля у правоохранителей будет полная картина, кто из бизнесменов пренебрегает правилами. А пока слуги закона прочёсывают общественные места, родители берут сохранность своих детей на личный контроль.

В учебном центре по ГО и ЧС телефоны разрываются. Только за два дня около 300 вызовов. На проводе обеспокоенные красноярцы. Сергей Глушков выкроил перерыв в рабочем времени, примчался в центр лично - записать своего дошколёнка и всю группу детсада на экскурсию. Специалисты центра сейчас лекции проводят бесплатно. Правда, дни уже расписаны чуть ли не до конца апреля.

"Как вести себя при пожаре. Помимо того, что есть экскурсионная часть, ещё психолог будет рассказывать, как не поддаться панике, как вести себя. Научим читать план эвакуации, чего зачастую и взрослые не умеют делать", - рассказал директор технопарка "Лабиринт безопасности" Дмитрий Кудрявцев.

Горожане пытаются не только теоретически подготовить себя, но и проявить гражданскую позицию. #заперто - такой хештег сегодня набирает обороты в интернете. Его создатели призывают фотографировать заблокированные, заваленные мусором аварийные выходы, чтобы привлечь к ответственности управляющие компании, бизнес и работодателей.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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