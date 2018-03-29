Бетонные блоки появились на Копылова этой ночью. Напомним, частично перекрыть улицу и организовать одностороннее движение здесь обещали ещё 23 марта, однако сделали это только несколько часов назад. Перекрытие улицы связано со строительством на данном участке подземного пешеходного перехода - в ближайшее время начнут рыть котлован. Необходимость назрела давно: движение здесь очень интенсивное, регулярно происходят ДТП с участием пешеходов.
Как сообщали ранее в администрации города, перекрытие будет действовать четыре месяца - до 1 августа, к этому сроку строительство сооружения планируют завершить. На это время изменятся и маршруты общественного транспорта. Пассажиры автобусов перемен практически не ощутят, а вот с троллейбусами совсем другая история - они будут объезжать место ремонта по проспекту Свободный и дальше возвращаться на свой маршрут.
Автомобилистам и пешеходам пока придётся терпеть неудобства. Однако теперь открылся прямой выход с Годенко и Киренского на Студгородок. При этом в обратном направлении придётся проезжать по прежнему маршруту - через Красной Армии и Корнеева, и только потом выезжать на Копылова, при этом сходящиеся потоки транспорта просто гарантируют возникновение пробок вверх по Копылова.