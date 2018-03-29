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29.03.18 12:59 В Красноярске завершился фестиваль "Парад звёзд в Оперном"





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"Красноярский театр оперы и балета и я - мы посчитали, что слишком жизнеутверждающие произведения будут неуместны в такой программе. У нас прозвучит пасхальная поминальная молитва композитора Масканьи из оперы "Сельская честь", - поделился дирижёр Дмитрий Еровский.



На сцену вышли не только красноярские оперные звёзды, но и гости со всей страны: солистка Большого театра, народная артистка России Ирина Долженко, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков и многие другие.



- Голоса просто замечательные. Давно не была в опере, и я потрясена!



- Наши молодые актёры и певцы достойно представляют оперное искусство, и не стыдно, что наш театр носит имя Дмитрия Хворостовского.



- Я даже заплакала, когда "Реквием" Моцарта исполняли!



Это заключительный концерт "Парада звезд" в память о Дмитрии Хворостовском. В программу включены арии из опер Чайковского, Пуччини, Россини, Моцарта и Верди - произведения, в которых ещё совсем недавно исполнял партии Хворостовкий. По стечению обстоятельств, закрытие фестиваля совпало с днём траура, поэтому программу пришлось изменить."Красноярский театр оперы и балета и я - мы посчитали, что слишком жизнеутверждающие произведения будут неуместны в такой программе. У нас прозвучит пасхальная поминальная молитва композитора Масканьи из оперы "Сельская честь", - поделился дирижёр Дмитрий Еровский.На сцену вышли не только красноярские оперные звёзды, но и гости со всей страны: солистка Большого театра, народная артистка России Ирина Долженко, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков и многие другие. Владимир ЖАРИНОВ











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