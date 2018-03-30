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|30.03.18 08:48 В Красноярске начали выпуск игрушек с символикой Универсиады-2019
Резиновая Юлайка сделана из ПВХ, абсолютно безопасна для детей. Материал пластичный, поэтому легко воплотить замысел художника. Компания готова изготовить такое количество игрушек, чтобы хватило жителям края, а также гостям и участникам предстоящих Студенческих игр.
"Все параметры - высота, толщина и т.д. - всё соответствует. Чтобы она была у нас в форме, чтобы роспись была один в один по задумке автора сувенира", - пояснила технолог красноярского завода игрушек Светлана Аксюненко.
На заводе игрушек приступили к изготовлению и ёлочных украшений с символикой. На новогодних шарах все виды спорта Зимней Универсиады. На данный момент c российскими компаниями подписано 28 лицензионных договоров на производство различных товаров: от конфет до ювелирных изделий.
"Мы не ограничиваемся этим ресурсом. По договорам, которые подписаны, ассортимент насчитывает около 450 позиций, но нам хочется больше", - пояснила заместитель руководителя Дирекции Зимней Универсиады-2019 Татьяна Фоминцева.
Требуются лицензиаты по выпуску детских товаров, канцелярии, продуктов питания, бижутерии; вся информация на официальном сайте krsk2019.ru. Там же интернет-магазин, где уже можно выбрать сувениры. Кроме того, вся продукция продаётся и в магазинах официальных партнёров Зимней Универсиады-2019. Пока 16 точек, но чем ближе к грандиозному спортивному событию, тем их станет больше.
Вадим КУЛИКОВ
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