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30.03.18 08:48 В Красноярске начали выпуск игрушек с символикой Универсиады-2019





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"Все параметры - высота, толщина и т.д. - всё соответствует. Чтобы она была у нас в форме, чтобы роспись была один в один по задумке автора сувенира", - пояснила технолог красноярского завода игрушек Светлана Аксюненко.



На заводе игрушек приступили к изготовлению и ёлочных украшений с символикой. На новогодних шарах все виды спорта Зимней Универсиады. На данный момент c российскими компаниями подписано 28 лицензионных договоров на производство различных товаров: от конфет до ювелирных изделий.



"Мы не ограничиваемся этим ресурсом. По договорам, которые подписаны, ассортимент насчитывает около 450 позиций, но нам хочется больше", - пояснила заместитель руководителя Дирекции Зимней Универсиады-2019 Татьяна Фоминцева.



Требуются лицензиаты по выпуску детских товаров, канцелярии, продуктов питания, бижутерии; вся информация на официальном сайте krsk2019.ru. Там же интернет-магазин, где уже можно выбрать сувениры. Кроме того, вся продукция продаётся и в магазинах официальных партнёров Зимней Универсиады-2019. Пока 16 точек, но чем ближе к грандиозному спортивному событию, тем их станет больше.



Резиновая Юлайка сделана из ПВХ, абсолютно безопасна для детей. Материал пластичный, поэтому легко воплотить замысел художника. Компания готова изготовить такое количество игрушек, чтобы хватило жителям края, а также гостям и участникам предстоящих Студенческих игр."Все параметры - высота, толщина и т.д. - всё соответствует. Чтобы она была у нас в форме, чтобы роспись была один в один по задумке автора сувенира", - пояснила технолог красноярского завода игрушек Светлана Аксюненко.На заводе игрушек приступили к изготовлению и ёлочных украшений с символикой. На новогодних шарах все виды спорта Зимней Универсиады. На данный момент c российскими компаниями подписано 28 лицензионных договоров на производство различных товаров: от конфет до ювелирных изделий."Мы не ограничиваемся этим ресурсом. По договорам, которые подписаны, ассортимент насчитывает около 450 позиций, но нам хочется больше", - пояснила заместитель руководителя Дирекции Зимней Универсиады-2019 Татьяна Фоминцева.Требуются лицензиаты по выпуску детских товаров, канцелярии, продуктов питания, бижутерии; вся информация на официальном сайте krsk2019.ru. Там же интернет-магазин, где уже можно выбрать сувениры. Кроме того, вся продукция продаётся и в магазинах официальных партнёров Зимней Универсиады-2019. Пока 16 точек, но чем ближе к грандиозному спортивному событию, тем их станет больше. Вадим КУЛИКОВ











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