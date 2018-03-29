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29.03.18 17:42 В Красноярске прошли состязания кинологов



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Чтобы учуять пакетик с героином в толпе, собаке по кличке Маля понадобилось меньше 20 секунд. Но за технический недочёт главный судья всё же насчитал пять штрафных баллов.

Эти соревнования для немецкой овчарки последние. Ей скоро 10 лет и её уволят со службы. Жить будет у своей хозяйки и напарницы Натальи Беляевой. Вместе они служат на таможне аэропорта "Красноярск". Недавно пресекли поставку наркотиков.

Несколько ведомств сегодня приехать не смогли - полиция задействовала четвероногих в спецоперации, а МЧС пока не вернулись из поисково-спасательной командировки в Кемерово. Конкуренцию таможне составили питомцы из ГУФСИН.

"Основные дисциплины сегодня - поиск наркотического средства в помещении, в транспорте, на человеке, в багаже, и завтра этап послушания собаки", - рассказал начальник кинологического отдела красноярской таможни Олег Анищенко.

Хотя некоторые умения в программу многоборья не вошли. Это миллион рублей, изрезанный в мелкие полоски. Так Центробанк уничтожает старые купюры. На таких брикетах собаки учатся определять контрабандную валюту. Вопреки расхожему мнению, деньги всё-таки пахнут - бумагой и красками.

Конкурс является отборочным этапом краевых соревнований. Он лишний раз доказывает, что какими бы ни были современные технологии, лучше верного Мухтара на службе не найти.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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