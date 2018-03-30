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30.03.18 09:10 На красноярской магистрали прошёл день клиента РЖД



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Пассажиры могут даже не догадываться, что билеты им продаёт гендиректор "Краспригорода". На один рабочий день он перевоплотился в кассира. В таком необычном формате среди всех железных дорог на красноярской магистрали прошёл день клиента РЖД.

"Для того, чтобы, во-первых, и самим детально разобраться, какие есть проблемы, вопросы у людей, которые работают непосредственно с клиентами, и заодно пообщаться непосредственно с пассажирами. Честно признаюсь, несколько дней посвятил обучению", - поделился генеральный директор АО "Краспригород" Эдуард Быков.

Клиенты КрасЖД - это 8 миллионов пассажиры ежегодно, а ещё грузоотправители - промышленники и бизнесмены. Поэтому поменяли рабочее место руководители всех подразделений магистрали. Виктория Родионова отвечает за всё здравоохранение на магистрали. А сегодня консультирует по телефону в контакт-центре и ведёт запись пациентов в железнодорожную больницу. Сегодня высокотехнологичную помощь её врачи оказывают любому пациенту.

"Лучше, чем в контакт-центре, почувствовать атмосферу, настроение людей, которые к нам обращаются, очень сложно. Проще ориентироваться в том, как нам развиваться дальше. Чего нам не хватает, что стоит поправить", - рассказала начальник красноярской дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" Виктория Родионова.

История Красноярской магистрали насчитывает уже более ста лет, но железнодорожники каждый год ищут новые подходы и продолжают прислушиваться к запросам клиентов. Чтобы их становилось больше. Например, по итогам этой акции решили увеличить число вагонов в пригородных электричках и сделать дополнительные остановки. Но и это далеко не всё.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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