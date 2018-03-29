Дорожные полицейские Красноярска провели профилактическое мероприятие "Автобус" в Кировском районе. Автоинспекторы осуществляли скрытое патрулирование маршруток на гражданском автомобиле и фиксировали нарушения на видеокамеру. На конечной остановке на нарушителей составляли административные материалы и проводили профилактические беседы. Разговор по телефону за рулём в ходе таких рейдов встречается чаще всего. В остальном же стражи порядка отмечают - водители стали более дисциплинированны.
"В текущем году за два месяца зафиксировано пять ДТП с участием водителей автобусов, в которых граждане получили вред здоровью. Замечено снижение аварийности в два раза по сравнению с прошлым годом; тем не менее, мы не ослабляем контроль и в дальнейшем будем также вести профилактическую работу в активном режиме", - сообщил старший инспектор полка ДПС ГИБДД Антон Гостев.