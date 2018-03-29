НОВОСТИ | Общество













29.03.18 16:13 Глава Красноярска провёл совещание по благоустройству территории возле арены "Кристалл"





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"Это те наши два первенца, которые мы будем транслировать вообще на всю территорию нашего государства. То есть здесь будет локализация производства данных переходов. Мы их здесь смонтируем, и потом наша задача, чтобы было тиражирование по всем субъектам нашего государства", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.







Глава Красноярска Сергей Ерёмин провёл выездное совещание по благоустройству территории возле ледовой арены "Кристалл". Окончание строительства данного объекта запланировано на лето. Возле него отремонтируют три улицы: Октябрьскую, 78 Добровольческой бригады и Молокова. Благоустроят и парк 400-летия Красноярска. Также возле ледовых арен "Кристалл" и "Север" появятся пешеходные переходы из алюминиевых конструкций."Это те наши два первенца, которые мы будем транслировать вообще на всю территорию нашего государства. То есть здесь будет локализация производства данных переходов. Мы их здесь смонтируем, и потом наша задача, чтобы было тиражирование по всем субъектам нашего государства", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.











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