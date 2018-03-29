НОВОСТИ | Общество













29.03.18 19:19 В СФУ пройдут дни открытых дверей для абитуриентов





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"Роль родителей при выборе выпускником будущей специальности очень велика. Родители - такие беспокойные люди, хотят всё понимать про своего ребёнка. И это хорошо, что беспокойные, и мы пошли им навстречу", - отметила пресс-секретарь СФУ Ярослава Жигалова.



Также пройдут интерактивные игры, выставки стрелкового оружия, квесты и мастер-классы, например: "Методы экологического мониторинга" или "Молекулярная кухня". Как правило, после предварительных консультаций многие сомнения снимаются, школьники начинают понимать специфику и как это сочетается с их желаниями. И уже второй день - день детализации. 31 марта уже определившихся выпускников ждёт знакомство со специальностями и образовательной программой. Причём непосредственно на площадках профильных вузов.



Примерно из 2-х тысяч гостей Дня открытых дверей СФУ, как правило, пятая часть - иногородние. Те из них, кто зарегистрировался заранее, будут проживать два дня с родителями в общежитиях. Заодно познакомятся со студенческим бытом и инфраструктурой кампуса.



Подробную программу двухдневного марафона в СФУ можно найти на официальном сайте университета. Вся информация уже на стартовой странице.



День открытых дверей СФУ проводит весной и осенью. Выпадают они на каникулы, для удобства выпускников. Программа разбита на два дня. 30 марта будущих абитуриентов соберут в конгресс-холле. Там пройдут консультации по поступлению, презентации 20-ти профильных институтов, тестирование по профориентации. Новшество последних лет - родительские собрания."Роль родителей при выборе выпускником будущей специальности очень велика. Родители - такие беспокойные люди, хотят всё понимать про своего ребёнка. И это хорошо, что беспокойные, и мы пошли им навстречу", - отметила пресс-секретарь СФУ Ярослава Жигалова.Также пройдут интерактивные игры, выставки стрелкового оружия, квесты и мастер-классы, например: "Методы экологического мониторинга" или "Молекулярная кухня". Как правило, после предварительных консультаций многие сомнения снимаются, школьники начинают понимать специфику и как это сочетается с их желаниями. И уже второй день - день детализации. 31 марта уже определившихся выпускников ждёт знакомство со специальностями и образовательной программой. Причём непосредственно на площадках профильных вузов.Примерно из 2-х тысяч гостей Дня открытых дверей СФУ, как правило, пятая часть - иногородние. Те из них, кто зарегистрировался заранее, будут проживать два дня с родителями в общежитиях. Заодно познакомятся со студенческим бытом и инфраструктурой кампуса.Подробную программу двухдневного марафона в СФУ можно найти на официальном сайте университета. Вся информация уже на стартовой странице. Вадим КУЛИКОВ

















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