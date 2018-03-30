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30.03.18 08:57 В торговых комплексах Красноярска проверяют готовность к чрезвычайным ситуациям





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Замечания "Вестей" не остались без внимания. Сегодня видим: рекламу отодвинули в сторону, а от увесистых амбарных замков остались только дыры в стенах. Научилась охрана работать и с камерами наблюдения. Три дня назад мы провели в торговом центре чуть ли не час, пытаясь попасть на крышу. Сегодня - считанные минуты, и к съёмочной группе подбегает сотрудник. Блокируют двери. Уже полиции объясняем, кто мы и что здесь делаем.



А в Железногорске сегодня проверяющие посерьёзней: прокуроры и МЧС. Проход в полметра шириной - это не что иное, как путь к эвакуации из детского центра. Такие нагромождения предпринимателю придётся убрать. Массовая проверка общественных мест от слуг закона и спасателей будет длиться до середины апреля.



В торговом комплексе на правобережье Красноярска ревизоров решили не дожидаться - самостоятельно организовали учебную тревогу. Главное, чтобы образцовая бдительность теперь стала правилом и не забылась, когда эхо трагедии утихнет в памяти.



Такая картина попала в объектив нашей камеры в понедельник. В случае ЧП с четвёртого этажа ТРЦ "Комсомолл" выбраться можно разве что с ломом в ркуах. Нашли мы и открытый эвакуационный выход, правда, посетителям придётся хорошенько постараться, чтобы разглядеть его за огромным бренд-воллом.Замечания "Вестей" не остались без внимания. Сегодня видим: рекламу отодвинули в сторону, а от увесистых амбарных замков остались только дыры в стенах. Научилась охрана работать и с камерами наблюдения. Три дня назад мы провели в торговом центре чуть ли не час, пытаясь попасть на крышу. Сегодня - считанные минуты, и к съёмочной группе подбегает сотрудник. Блокируют двери. Уже полиции объясняем, кто мы и что здесь делаем.А в Железногорске сегодня проверяющие посерьёзней: прокуроры и МЧС. Проход в полметра шириной - это не что иное, как путь к эвакуации из детского центра. Такие нагромождения предпринимателю придётся убрать. Массовая проверка общественных мест от слуг закона и спасателей будет длиться до середины апреля.В торговом комплексе на правобережье Красноярска ревизоров решили не дожидаться - самостоятельно организовали учебную тревогу. Главное, чтобы образцовая бдительность теперь стала правилом и не забылась, когда эхо трагедии утихнет в памяти. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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