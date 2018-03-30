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30.03.18 11:45 Легенды хоккея и участники КЭФ проведут благотворительный матч





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Матч пройдёт 13 апреля в "Арене-Север", билеты уже в продаже. Все собранные средства направят в общественную организацию по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца".







Против именитых спортсменов сыграют в хоккей гости Красноярского экономического форума. На лёд выйдет в том числе двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Об этом сообщает министерство спорта края.Матч пройдёт 13 апреля в "Арене-Север", билеты уже в продаже. Все собранные средства направят в общественную организацию по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца".







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