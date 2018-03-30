НОВОСТИ | Общество













30.03.18 11:40 Региональные силовики объединятся для предотвращения ЧС, подобных кемеровскому





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На территории Красноярска уже есть потенциально опасный объект, который по непонятной причине до сих пор принимал покупателей. Это торговый центр "Вавилон" на правобережье. Там давно не соблюдается пожарная безопасность и даже есть решение суда на запрет эксплуатации здания, но с проверками к бизнесменам нагрянули только сейчас.







Региональные силовики решили объединиться с целью предотвращения ЧС как в Кемерове. Инициатором выступил Следственный комитет края. Там уверены: необходимо плотное взаимодействие и постоянный обмен информацией между Следственным комитетом, прокуратурой, судебными приставами и МЧС.На территории Красноярска уже есть потенциально опасный объект, который по непонятной причине до сих пор принимал покупателей. Это торговый центр "Вавилон" на правобережье. Там давно не соблюдается пожарная безопасность и даже есть решение суда на запрет эксплуатации здания, но с проверками к бизнесменам нагрянули только сейчас.







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