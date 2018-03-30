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НОВОСТИ | Общество





30.03.18 17:42 В Уяре сироте предоставили жильё, непригодное для проживания



Фото
Новой квартире радовались недолго. На память остались фотографии: плесень в углах, на стенах, на потолке - в комнате, на кухне, в туалете. Администрация сначала помогала - в квартире сделали вентиляцию, обработали стены, даже с улицы утеплили межпанельные швы, но плесень продолжала выступать.

Сама Татьяна работает уборщицей в школе, муж скотник. Чтобы оплатить адвоката, экспертизу, поездки почти всё хозяйство пустили под нож. Суд встал на сторону сироты. Администрация подала апелляцию, краевой суд оставил решение в силе. А администрация предлагает взамен эту же квартиру.

"После суда ещё сделали косметический ремонт всех наружных стен в квартире. Вызвали межведомственную комиссию Уяра, которая даёт заключение о пригодности или непригодности жилого помещения. Пришли в квартиру, осмотрели и сделали заключение - квартира пригодна для проживания", - сообщила зам.главы по социальным вопросам администрации Уярского района Наталья Нильмаер.

Администрация района - против сироты, решение комиссии, основанное на визуальном осмотре, против решения суда. Квартира стоит пустая, пока здесь никто не живёт, она выглядит прекрасно. Но соседи уверяют, они уже много лет безуспешно борются с плесенью.

Это район Нефтепровод - не сам Уяр, его окраина. Сколько стоит здесь квартира - отдельный вопрос: по словам жителей, не больше 500 тысяч. Балансовая стоимость квартиры, которую администрация купила для сироты - миллион 200. Только этот факт заслуживает дополнительной проверки.

Историей сироты Татьяны Кобыш уже заинтересовалась прокуратура, назначена проверка. Мы будем следить за развитием событий.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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