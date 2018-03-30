В Норильске будут судить директора фирмы, который подозревается в краже 15 миллионов рублей. Деньги он похитил со счёта собственной компании под видом перевода и беспроцентных займов другим компаниям, где учредителями являлись его родственники. Также он попытался отсудить у администрации северного города ещё шесть миллионов. Якобы деньги внесли в качестве задатка для участия в аукционе. Но документы по переводу были поддельными, средства не поступали на счёт. 35-летний мужчина арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.