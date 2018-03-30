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30.03.18 17:47 Летом из аэропорта "Красноярск" откроются новые рейсы по России





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Сейчас из нового красноярского терминала вылетает примерно на треть больше пассажиров, чем, например, в прошлом году. И это один из самых высоких темпов роста среди аэропортов России. Выгодно это не только авиакомпаниям, но и пассажирам - появляются всё новые и новые направления как внутри страны, так и за рубеж.



Совсем скоро из Красноярска можно будет добраться до Краснодара, Казани и Челябинска. В тестовом режиме запустят сообщение с Уфой. Впервые откроют регулярные рейсы в крупнейший город Казахстана - Алматы. Особое внимание уделили восточному направлению внутренних рейсов: в расписании появятся Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток. К лету также увеличат число рейсов в Анталью, Анапу, Бишкек, Ош, Баку, Новосибирск и Санкт-Петербург. Кстати, конкуренция авиаперевозчиков в северную столицу обостряется, и это на руку красноярцам.



"Последний год за счёт увеличения количества перевозчиков и направлений наблюдается снижение роста тарифов. По данным Ростуризма, цена на авиабилеты за прошлый год снизилась на 10 процентов", - отметил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.



И всё же билеты лучше покупать заранее, советуют специалисты. Ближе к высокому сезону они неминуемо будут дорожать.



Воздушная гавань Красноярска становится всё более популярной - горожане стали чаще летать самолётами, уверяют в руководстве аэропорта. И летний сезон может стать испытанием для наземных служб. "В пиковые месяцы - июнь-август - у нас количество ежедневных рейсов вырастет с 55-ти, как в прошлом году, до 120-ти рейсов в неделю. Этому аэропорту предстоит испытать серьёзные нагрузки в этом году", - отметил начальник отдела развития пассажирских перевозок аэропорта "Красноярск" Александр Иванченко.Сейчас из нового красноярского терминала вылетает примерно на треть больше пассажиров, чем, например, в прошлом году. И это один из самых высоких темпов роста среди аэропортов России. Выгодно это не только авиакомпаниям, но и пассажирам - появляются всё новые и новые направления как внутри страны, так и за рубеж.Совсем скоро из Красноярска можно будет добраться до Краснодара, Казани и Челябинска. В тестовом режиме запустят сообщение с Уфой. Впервые откроют регулярные рейсы в крупнейший город Казахстана - Алматы. Особое внимание уделили восточному направлению внутренних рейсов: в расписании появятся Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток. К лету также увеличат число рейсов в Анталью, Анапу, Бишкек, Ош, Баку, Новосибирск и Санкт-Петербург. Кстати, конкуренция авиаперевозчиков в северную столицу обостряется, и это на руку красноярцам."Последний год за счёт увеличения количества перевозчиков и направлений наблюдается снижение роста тарифов. По данным Ростуризма, цена на авиабилеты за прошлый год снизилась на 10 процентов", - отметил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.И всё же билеты лучше покупать заранее, советуют специалисты. Ближе к высокому сезону они неминуемо будут дорожать. Владимир ЖАРИНОВ











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