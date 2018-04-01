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02.04.18 09:18 Вести. Красноярск. События недели от 01.04.2018

В этом выпуске:- Эту трагедию оплакивала вся страна. Пожар в Кемерове объединил всех жителей России. В каждом городе прошли акции памяти, а торговые центры теперь под особым контролем.



- Жители Красноярского края подсчитывают убытки от первой волны паводков. Она была короткой благодаря резкой смене погоды. Вторая волна традиционно накрывает регион в апреле. А мы вспомнили самые сильные наводнения в Красноярске.



- 30 лет без лишних слов. Красноярский мим-театр "За двумя зайцами" отмечает юбилей. Каково это - очаровать зрителя, не говоря ни слова? Расскажем об искусстве пантомимы.













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