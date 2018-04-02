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НОВОСТИ | Общество





02.04.18 10:27 Автополицейские провели урок по оформлению ДТП для водителей



Фото
Как правило, весной и зимой наблюдается всплеск мелких ДТП. На схеме один из самых распространенных случаев: нарушение скоростного режима и столкновение с впереди идущим автомобилем.

Схема рисуется от руки на листе формата А4, обязательна привязка к местности, дата, время, адрес, имена, фамилии и контактные телефоны участников аварии. После фиксации надо проехать в центр дооформления ДТП на улицу Калинина 84 или 60 лет Октября 113. Там помогут составить обращение в страховую компанию. Среди учеников мастер-класса в основном опытные водители, стаж которых далеко за 40 лет.

Старший инспектор полка ДПС Антон Гостев: "Хочу отметить, что люди более старшего поколения все-таки с осторожностью относятся к оформлению, поэтому стараемся чаще проводить такие мероприятия, доводим информацию. Есть результаты, стали меньше оформляться через экипажи".

Упрощенная схема оформления ДТП действует с 2015 года. Создана для экономии времени и во избежание заторовых ситуаций на дорогах. И статистика говорит о том, что к этой системе водители обращаются все чаще: в стране каждое третье ДТП оформляется именно так. За 2 месяца 100 тысяч водителей обратились к Европротоколу.

Упрощенный порядок оформления ДТП возможен в том случае, если участниками стали два водителя, они застрахованы, обошлось без жертв, нет разногласий и сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей. К слову, летом это ограничение поднимут до 100 тысяч.

Вадим КУЛИКОВ




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