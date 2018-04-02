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02.04.18 10:52 Красноярские моржи завоевали медали на чемпионате мира по плаванию в холодной воде





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Чемпионат мира по плаванию в холодной воде проходил в Таллинне. Морская вода не замерзает, температура минус 2, в Енисее значительно теплее. Красноярцы привезли целую россыпь наград. Дарья Исиченко - будущий врач, выиграла 4 медали: "Вода соленая, выталкивает. Здесь прозрачная река, мы видим дно, там ничего. У меня 2 золотые медали и 2 бронзовые".



Серебряный призёр чемпионата мира Алексей Степанов: "На соревнованиях всегда есть баня, можно пойти погреться. Все после заплывов собираются в бане, в сауне чай пьют. Очень душевно".



В Енисее плавать приятно - на мост, на льдинки любоваться можно. В Таллинне была проба сил, понравилось, что среди участников много именитых пловцов. Это как будто шанс на продолжение спортивной карьеры. В будущем году красноярские моржи намерены улучшить результаты.



Вот она - гордость клуба "Криофил" - золотая тройка медалистов. Сами спортсмены смущаются, мол моржи мы пока так себе. К Енисею идут в одежде, нехотя раздеваются, заходят в воду. Течение помогает сосредоточиться, ветерок подгоняет. "Подгоняет, но когда ты заходишь в воду, сначала холодно, потом уже не чувствуется. Там соревновательный настрой - уже не думаешь об этом", - поделился бронзовый призёр чемпионата мира Ярослав Даценко.Чемпионат мира по плаванию в холодной воде проходил в Таллинне. Морская вода не замерзает, температура минус 2, в Енисее значительно теплее. Красноярцы привезли целую россыпь наград. Дарья Исиченко - будущий врач, выиграла 4 медали: "Вода соленая, выталкивает. Здесь прозрачная река, мы видим дно, там ничего. У меня 2 золотые медали и 2 бронзовые".Серебряный призёр чемпионата мира Алексей Степанов: "На соревнованиях всегда есть баня, можно пойти погреться. Все после заплывов собираются в бане, в сауне чай пьют. Очень душевно".В Енисее плавать приятно - на мост, на льдинки любоваться можно. В Таллинне была проба сил, понравилось, что среди участников много именитых пловцов. Это как будто шанс на продолжение спортивной карьеры. В будущем году красноярские моржи намерены улучшить результаты. Евгения ПЛОТНИКОВА







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