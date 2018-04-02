НОВОСТИ | Происшествия













02.04.18 11:21 Красноярец устроил ферму конопли в съёмной квартире





Фото Красноярец устроил ферму конопли в съёмной квартире. С подозрениями на наркосадовника в полицию обратились соседи - жители микрорайона Солнечный. Выяснилось, что мужчина арендовал однокомнатную квартиру, где выращивал запрещенные растения. Для этого он купил специальное оборудование, семена и удобрения. По словам полицейских, коноплю он выращивал для личного пользования. Помимо этого, в квартире нашли 220 граммов марихуаны. Красноярцу грозит до 10 лет лишения свободы.



Екатерина Росицкая, начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское": "В отношении 31-летнего ранее не судимого красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие".











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













