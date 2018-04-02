НОВОСТИ | Общество













02.04.18 11:45 На станции Уяр появился пожарный поезд





Фото Железнодорожной станции Уяр огонь больше не страшен, там на службу поступил пожарный поезд новой модификации. В специальный состав входят вагон-насосная станция и две цистерны, запас воды в них превышает 200 кубометров. Поезд оснащён самым современным оборудованием, системой спутниковой навигации, не боится высоких и низких температур. Для работы ночью имеются стационарные и переносные прожекторы.



Поезд будет участвовать в тушении степных и лесных пожаров, а также в ликвидации возгораний в населённых пунктах вблизи магистрали. Отметим, что сегодня на Красноярской железной дороге уже работают 14 таких пожарных поездов, до 2020 года их число увеличится ещё на четыре состава.















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