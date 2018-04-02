Бывший ДК КрасТЭЦ - двери выломали, забор сорвали. На прошлой неделе "Вести. Красноярск" рассказывали о печальной судьбе одного из красивейших зданий на правом берегу. Бывший Дом культуры никем не охраняется и фактически отдан на растерзание вандалам.
В мэрии заверили, объектом занимаются предприниматели. Но вот прошла почти неделя, о ДК рассказали практически все СМИ Красноярска, а ворота так и стоят нараспашку. Сегодня в администрации сказали, специальная комиссия по вопросу ДК планирует выехать на место 3 апреля.