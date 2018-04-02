НОВОСТИ | Общество













02.04.18 17:41 Судьбой бывшего ДК КрасТЭЦ займётся специальная комиссия





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В мэрии заверили, объектом занимаются предприниматели. Но вот прошла почти неделя, о ДК рассказали практически все СМИ Красноярска, а ворота так и стоят нараспашку. Сегодня в администрации сказали, специальная комиссия по вопросу ДК планирует выехать на место 3 апреля.







Бывший ДК КрасТЭЦ - двери выломали, забор сорвали. На прошлой неделе "Вести. Красноярск" рассказывали о печальной судьбе одного из красивейших зданий на правом берегу. Бывший Дом культуры никем не охраняется и фактически отдан на растерзание вандалам.В мэрии заверили, объектом занимаются предприниматели. Но вот прошла почти неделя, о ДК рассказали практически все СМИ Красноярска, а ворота так и стоят нараспашку. Сегодня в администрации сказали, специальная комиссия по вопросу ДК планирует выехать на место 3 апреля.











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