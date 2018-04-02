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02.04.18 17:42 В Ачинске грузовик застрял в тоннеле





Фото Фото: Ачинск Автоканал



Застрял в тоннеле и не смог выбраться. В Ачинске японский грузовичок не смог протиснуться в тоннеле, хотя почти добрался до выхода. Из ожидающих машин образовалась пробка. Вытаскивать грузовик обратно пришлось с помощью трактора. А водителя в соцсетях уже прозвали Винни-Пухом.







Застрял в тоннеле и не смог выбраться. В Ачинске японский грузовичок не смог протиснуться в тоннеле, хотя почти добрался до выхода. Из ожидающих машин образовалась пробка. Вытаскивать грузовик обратно пришлось с помощью трактора. А водителя в соцсетях уже прозвали Винни-Пухом.











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