На соревнованиях Семен Щелканов укладывал противников одной левой. Чемпион Сибири по армрестлингу готовится служить в Кремле. Познакомиться с претендентом приехал из Москвы даже офицер Генштаба.
В элитное подразделение ФСО нужны высокие, здоровые, из полной семьи. Полк охраняет сокровища Кремля, кавалерийским эскортом украшает парады. Красноярец же мечтает заступить на пост номер один у Вечного огня. Его отец Анатолий сам был ракетчиком в Советской армии, сегодня испытывает прилив гордости за семью.
Весенний призыв стартовал в России накануне, но коридоры военкоматов уже наполнились молодежью. За эту кампанию поставят под ружье 1600 жителей края. Их отправят в разные военные округа России, на Балтийский и Северный флот, в дивизию особого назначения Росгвардии в Подмосковье. Всё будет зависеть от здоровья конкретного призывника.
Доля уклонистов снизилась до статистической погрешности. На них, к слову, пытаются нажиться юристы. Берут 20 тысяч рублей с обещанием отсудить военный билет. Но заплатив коммерсантам, большинство всё же оказалось в Вооруженных Силах. "За прошлый год у нас таких было 347 человек. Суд удовлетворил лишь иски трёх человек", - сообщил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.
В этом году количество призванных сократилось почти вдвое. Сейчас растет число контрактников-профессионалов, и даже отчисленным студентам охотнее дают отсрочку.