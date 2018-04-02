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02.04.18 17:44 Чемпион Сибири по армрестлингу отправится служить в Кремле





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В элитное подразделение ФСО нужны высокие, здоровые, из полной семьи. Полк охраняет сокровища Кремля, кавалерийским эскортом украшает парады. Красноярец же мечтает заступить на пост номер один у Вечного огня. Его отец Анатолий сам был ракетчиком в Советской армии, сегодня испытывает прилив гордости за семью.



Весенний призыв стартовал в России накануне, но коридоры военкоматов уже наполнились молодежью. За эту кампанию поставят под ружье 1600 жителей края. Их отправят в разные военные округа России, на Балтийский и Северный флот, в дивизию особого назначения Росгвардии в Подмосковье. Всё будет зависеть от здоровья конкретного призывника.



Доля уклонистов снизилась до статистической погрешности. На них, к слову, пытаются нажиться юристы. Берут 20 тысяч рублей с обещанием отсудить военный билет. Но заплатив коммерсантам, большинство всё же оказалось в Вооруженных Силах. "За прошлый год у нас таких было 347 человек. Суд удовлетворил лишь иски трёх человек", - сообщил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.



В этом году количество призванных сократилось почти вдвое. Сейчас растет число контрактников-профессионалов, и даже отчисленным студентам охотнее дают отсрочку.



На соревнованиях Семен Щелканов укладывал противников одной левой. Чемпион Сибири по армрестлингу готовится служить в Кремле. Познакомиться с претендентом приехал из Москвы даже офицер Генштаба.В элитное подразделение ФСО нужны высокие, здоровые, из полной семьи. Полк охраняет сокровища Кремля, кавалерийским эскортом украшает парады. Красноярец же мечтает заступить на пост номер один у Вечного огня. Его отец Анатолий сам был ракетчиком в Советской армии, сегодня испытывает прилив гордости за семью.Весенний призыв стартовал в России накануне, но коридоры военкоматов уже наполнились молодежью. За эту кампанию поставят под ружье 1600 жителей края. Их отправят в разные военные округа России, на Балтийский и Северный флот, в дивизию особого назначения Росгвардии в Подмосковье. Всё будет зависеть от здоровья конкретного призывника.Доля уклонистов снизилась до статистической погрешности. На них, к слову, пытаются нажиться юристы. Берут 20 тысяч рублей с обещанием отсудить военный билет. Но заплатив коммерсантам, большинство всё же оказалось в Вооруженных Силах. "За прошлый год у нас таких было 347 человек. Суд удовлетворил лишь иски трёх человек", - сообщил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.В этом году количество призванных сократилось почти вдвое. Сейчас растет число контрактников-профессионалов, и даже отчисленным студентам охотнее дают отсрочку. Роман РЫКОВ











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