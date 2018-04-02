ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





02.04.18 17:44 Чемпион Сибири по армрестлингу отправится служить в Кремле



Фото
На соревнованиях Семен Щелканов укладывал противников одной левой. Чемпион Сибири по армрестлингу готовится служить в Кремле. Познакомиться с претендентом приехал из Москвы даже офицер Генштаба.

В элитное подразделение ФСО нужны высокие, здоровые, из полной семьи. Полк охраняет сокровища Кремля, кавалерийским эскортом украшает парады. Красноярец же мечтает заступить на пост номер один у Вечного огня. Его отец Анатолий сам был ракетчиком в Советской армии, сегодня испытывает прилив гордости за семью.

Весенний призыв стартовал в России накануне, но коридоры военкоматов уже наполнились молодежью. За эту кампанию поставят под ружье 1600 жителей края. Их отправят в разные военные округа России, на Балтийский и Северный флот, в дивизию особого назначения Росгвардии в Подмосковье. Всё будет зависеть от здоровья конкретного призывника.

Доля уклонистов снизилась до статистической погрешности. На них, к слову, пытаются нажиться юристы. Берут 20 тысяч рублей с обещанием отсудить военный билет. Но заплатив коммерсантам, большинство всё же оказалось в Вооруженных Силах. "За прошлый год у нас таких было 347 человек. Суд удовлетворил лишь иски трёх человек", - сообщил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.

В этом году количество призванных сократилось почти вдвое. Сейчас растет число контрактников-профессионалов, и даже отчисленным студентам охотнее дают отсрочку.

Роман РЫКОВ





АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .