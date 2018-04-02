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02.04.18 17:46 Апрельская погода в Красноярске будет переменчивой





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Во второй половине вновь станет прохладно: днём не выше +8 градусов. Ветер стихнет, но не стоит забывать зонты: синоптики обещают дожди. Температурные качели ожидаются и в конце месяца: до 26 апреля потеплеет до +12, а позже вновь похолодает.



"В последние дни похолодает ночью до 0, днем +6...+11, вторая половина месяца будет с осадками, очень неустойчивая и ветреная", - сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



Также апрель преподнесёт неприятный сюрприз метеочувствительным людям. "Первая магнитная буря была 1 апреля, следующая - 7 апреля, 18 апреля будет интенсивная магнитная буря - до 8 баллов. Будьте крайне осторожными, будет болеть голова, пониженное внимание, замедленная реакция, особенно у автолюбителей", - сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.



Стоит добавить, что с приходом тепла в краевом центре установят противопожарный режим. За пал травы красноярцам грозит штраф до 10 тысяч рублей.



Апрель в этом году весьма капризный: до среды в краевом центре сохранятся минусовые температуры, сопровождаемые снегом. Однако уже в четверг весна начнёт вступать в свои права: ночью столбики термометров не опустятся ниже 8 градусов, днем потеплеет до +12.Во второй половине вновь станет прохладно: днём не выше +8 градусов. Ветер стихнет, но не стоит забывать зонты: синоптики обещают дожди. Температурные качели ожидаются и в конце месяца: до 26 апреля потеплеет до +12, а позже вновь похолодает."В последние дни похолодает ночью до 0, днем +6...+11, вторая половина месяца будет с осадками, очень неустойчивая и ветреная", - сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.Также апрель преподнесёт неприятный сюрприз метеочувствительным людям. "Первая магнитная буря была 1 апреля, следующая - 7 апреля, 18 апреля будет интенсивная магнитная буря - до 8 баллов. Будьте крайне осторожными, будет болеть голова, пониженное внимание, замедленная реакция, особенно у автолюбителей", - сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.Стоит добавить, что с приходом тепла в краевом центре установят противопожарный режим. За пал травы красноярцам грозит штраф до 10 тысяч рублей. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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