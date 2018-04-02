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02.04.18 17:39 Жителей Берёзовки пугают аттракционы на подпорках





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Евгений Королёв, директор передвижного городка аттракционов: "Если существует неровность поверхности, нам разрешено подкладывать вот эти чурки - древесину плотных пород".



Древесина плотных пород - это, конечно, надёжно, но в данном случае вместо подставок даже не чурки, а набор брусков и дощечек. Разрешение на работу выдала администрация района.



Сегодня будний день, на улице холодно, в городке никого нет, но уже в субботу обещают +10, возможно, сюда придет много детей, они в эмоциях будут теребить все эти ограждения. Так ли безопасны сэндвич-подпорки?



О безопасности только и думают, уверяют предприниматели, бумаги на каждый аттракцион имеются. Правда, пока мы снимали, ни одного документа нам так и не предъявили. Разрешение на работу городка аттракционов заканчивается как раз в эти дни.



"Администрация района не является контролирующим органом. Данную информацию мы примем к сведению, возьмём объяснения с предпринимателя. Также обратимся в надзорный орган с просьбой провести проверку на соответствие правилам безопасности, и только после этого будет принято решение о продлении или непродлении разрешения", - пояснила пресс-секретарь администрации Берёзовского района Ирина Бельтюкова.



Следующие города, куда планируют отправиться предприниматели, Канск и Зеленогорск.



Сколько таких поселков, как Березовка, объехал городок аттракционов, доподлинно неизвестно. Карусели развернули на площади возле ДК. Летающие слоны, драконы, автодром - мамы-бабушки, только успевайте кошельки расстёгивать. Но стоит опустить глаза - тяжёлое оборудование никак не закреплено, качели стоят на старых деревянных подставках.Евгений Королёв, директор передвижного городка аттракционов: "Если существует неровность поверхности, нам разрешено подкладывать вот эти чурки - древесину плотных пород".Древесина плотных пород - это, конечно, надёжно, но в данном случае вместо подставок даже не чурки, а набор брусков и дощечек. Разрешение на работу выдала администрация района.Сегодня будний день, на улице холодно, в городке никого нет, но уже в субботу обещают +10, возможно, сюда придет много детей, они в эмоциях будут теребить все эти ограждения. Так ли безопасны сэндвич-подпорки?О безопасности только и думают, уверяют предприниматели, бумаги на каждый аттракцион имеются. Правда, пока мы снимали, ни одного документа нам так и не предъявили. Разрешение на работу городка аттракционов заканчивается как раз в эти дни."Администрация района не является контролирующим органом. Данную информацию мы примем к сведению, возьмём объяснения с предпринимателя. Также обратимся в надзорный орган с просьбой провести проверку на соответствие правилам безопасности, и только после этого будет принято решение о продлении или непродлении разрешения", - пояснила пресс-секретарь администрации Берёзовского района Ирина Бельтюкова.Следующие города, куда планируют отправиться предприниматели, Канск и Зеленогорск. Евгения ПЛОТНИКОВА











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