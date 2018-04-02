НОВОСТИ | Спорт













02.04.18 17:50 В России стартовал конкурс факелоносцев Универсиады-2019





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"Самое главное, чтобы человек сам понимал - зачем ему это нужно. Поэтому мы просим заполнить небольшое эссе. Это важная составляющая с точки зрения самоопределения человека, что он хочет привнести в эстафету огня и что он хотел бы этим показать", - сообщил руководитель АНО "Дирекция Красноярск 2019" Максим Уразов.







Шанс есть у каждого, если исполнилось 18. В России открылся конкурс для желающих встать в ряды факелоносцев Эстафеты огня Зимней Универсиады 2019. Подать заявку можно уже сейчас на сайте "Молодежь России". Сама акция стартует 20 сентября - в Международный день студенческого спорта. Более 600 участников пронесут факел Универсиады по 12 городам Красноярского края и 17 России: от Калининграда до Владивостока, от Норильска до Минусинска. Заявки на участие будут принимать до 2 мая, итоги конкурса опубликуют 20 августа."Самое главное, чтобы человек сам понимал - зачем ему это нужно. Поэтому мы просим заполнить небольшое эссе. Это важная составляющая с точки зрения самоопределения человека, что он хочет привнести в эстафету огня и что он хотел бы этим показать", - сообщил руководитель АНО "Дирекция Красноярск 2019" Максим Уразов.











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