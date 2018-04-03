НОВОСТИ | Общество













03.04.18 08:50 В красноярской школе появился кинологический класс





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"За счёт общей деятельности собака и ребёнок становятся полноценной парой, настоящими друзьями. Сейчас очень часто родители заводят ребёнку собаку, чтобы он не сидел в телефоне и компьютере, а гулял на улице", - пояснила автор проекта Екатерина Киселёва.



Несколько раз в неделю больше ста учеников занимаются с собаками. Четвероногих учителей, обязательно привитых и общительных, предоставляют хозяева-волонтёры. На занятия приходят и ребятишки с особенностями в развитии. Аня умело танцует с хвостатым напарником. Делает это сидя, стоять малышке сложно. И такая дружба для неё становится ещё и терапией.



"Очень нравится ходить на собак, потому что дома мы пока не можем иметь собачку. Когда выздоровеем, обязательно заведём", - говорит мама Анны Нина Калашникова.



Не исключено, что если опыт окажется удачным, он распространится и на другие школы. И ещё больше учеников смогут пообщаться с такими замечательными собаками.



Персик - четвероногий учитель в красноярской 152-й школе. Судьба у него сложная, что называется, собачья жизнь. Щенком его не воспитывали, поэтому Персик был агрессивным и от питомца отказались. Но в умелых руках волонтёров характер собаки изменился и теперь он любимец школьников. Каждый ученик может прийти в этот кинологический класс, дрессировать своего любимца или просто заводить новых друзей. И неважно, среди сверстников или четвероногих."За счёт общей деятельности собака и ребёнок становятся полноценной парой, настоящими друзьями. Сейчас очень часто родители заводят ребёнку собаку, чтобы он не сидел в телефоне и компьютере, а гулял на улице", - пояснила автор проекта Екатерина Киселёва.Несколько раз в неделю больше ста учеников занимаются с собаками. Четвероногих учителей, обязательно привитых и общительных, предоставляют хозяева-волонтёры. На занятия приходят и ребятишки с особенностями в развитии. Аня умело танцует с хвостатым напарником. Делает это сидя, стоять малышке сложно. И такая дружба для неё становится ещё и терапией."Очень нравится ходить на собак, потому что дома мы пока не можем иметь собачку. Когда выздоровеем, обязательно заведём", - говорит мама Анны Нина Калашникова.Не исключено, что если опыт окажется удачным, он распространится и на другие школы. И ещё больше учеников смогут пообщаться с такими замечательными собаками. Владимир БОГОМОЛОВ

















АРХИВ

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