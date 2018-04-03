НОВОСТИ | Общество













03.04.18 10:05 Красноярские музыканты провели концерт в поддержку кемеровчан





Фото Необычный концерт прошёл в зале ожидания красноярского железнодорожного вокзала. Участники любительской вокальной группы "Настроение" с помощью музыки решили поддержать жителей Кемерово, где 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли шестьдесят четыре человека.













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