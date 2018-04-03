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03.04.18 10:21 Пресс-конференция о начале весеннего призыва в Вооружённые силы

С начала апреля в Красноярском крае стартовал весенний призыв на военную службу. 1600 жителей края наденут военную форму и отправятся служить Отечеству в разные гарнизоны. Двадцать новобранцев попадут в Президентский полк. Краевой военкомат рассказал о нюансах призывной кампании.













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