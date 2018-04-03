НОВОСТИ | Экономика













03.04.18 10:39 Клиентам банков все чаще навязывают дополнительные услуги





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Сейчас это повсеместная практика. Называется мисселинг - навязывание небанковских услуг, например, облигаций или инвестиционного страхования жизни. Банки все чаще прибегают к этому способу, чтобы получить доход в виде комиссионных, как следствие - рост объемов инвестиционного страхования жизни более, чем в полтора раза. Рост числа клиентов доверительного управления - вдвое. В 2017 году в Центральный Банк начали поступать жалобы на подобные действия, и в этом году их количество растет.



Руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей Михаил Мамута:

"Надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом либо участника фондового рынка, либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт".



И это важно! Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми по сути не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем, по рекомендации Банка России, они обязаны информировать клиентов и о рисках и о том, что такие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.



"Ничто, кроме депозитов, банковских вкладов не защищено системой страхования вкладов. Соответственно, никаких государственных гарантий на продажу таких инструментов не существует", - добавил Михаил Мамута.



Так что, если вы решили сделать банковский вклад, а вам предложили облигацию с большей доходностью, задайте вопрос сотруднику банка, а каковы риски по этому инструменту? Вам обязаны ответить. Если нет, жалуйтесь и не спешите принимать решения.



Пришла в банк открыть депозит, а купила страховку. Екатерина Бутовская теперь не знает, а правильно ли она поступила? "Поняла, что все мои деньги буду храниться не на счете в банке, а будут переведены в страховую компанию", - рассказала клиент банка.Сейчас это повсеместная практика. Называется мисселинг - навязывание небанковских услуг, например, облигаций или инвестиционного страхования жизни. Банки все чаще прибегают к этому способу, чтобы получить доход в виде комиссионных, как следствие - рост объемов инвестиционного страхования жизни более, чем в полтора раза. Рост числа клиентов доверительного управления - вдвое. В 2017 году в Центральный Банк начали поступать жалобы на подобные действия, и в этом году их количество растет.Руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей Михаил Мамута:"Надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом либо участника фондового рынка, либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт".И это важно! Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми по сути не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем, по рекомендации Банка России, они обязаны информировать клиентов и о рисках и о том, что такие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов."Ничто, кроме депозитов, банковских вкладов не защищено системой страхования вкладов. Соответственно, никаких государственных гарантий на продажу таких инструментов не существует", - добавил Михаил Мамута.Так что, если вы решили сделать банковский вклад, а вам предложили облигацию с большей доходностью, задайте вопрос сотруднику банка, а каковы риски по этому инструменту? Вам обязаны ответить. Если нет, жалуйтесь и не спешите принимать решения. Владислав ТАМОШАУСКАС











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