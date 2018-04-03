РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





03.04.18 10:39 Клиентам банков все чаще навязывают дополнительные услуги



Фото
Пришла в банк открыть депозит, а купила страховку. Екатерина Бутовская теперь не знает, а правильно ли она поступила? "Поняла, что все мои деньги буду храниться не на счете в банке, а будут переведены в страховую компанию", - рассказала клиент банка.

Сейчас это повсеместная практика. Называется мисселинг - навязывание небанковских услуг, например, облигаций или инвестиционного страхования жизни. Банки все чаще прибегают к этому способу, чтобы получить доход в виде комиссионных, как следствие - рост объемов инвестиционного страхования жизни более, чем в полтора раза. Рост числа клиентов доверительного управления - вдвое. В 2017 году в Центральный Банк начали поступать жалобы на подобные действия, и в этом году их количество растет.

Руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей Михаил Мамута:
"Надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом либо участника фондового рынка, либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт".

И это важно! Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми по сути не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем, по рекомендации Банка России, они обязаны информировать клиентов и о рисках и о том, что такие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

"Ничто, кроме депозитов, банковских вкладов не защищено системой страхования вкладов. Соответственно, никаких государственных гарантий на продажу таких инструментов не существует", - добавил Михаил Мамута.

Так что, если вы решили сделать банковский вклад, а вам предложили облигацию с большей доходностью, задайте вопрос сотруднику банка, а каковы риски по этому инструменту? Вам обязаны ответить. Если нет, жалуйтесь и не спешите принимать решения.

Владислав ТАМОШАУСКАС





АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .