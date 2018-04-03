НОВОСТИ | Общество













03.04.18 10:55 В Красноярске прошёл флешмоб в поддержку детей-аутистов

Необычный флешмоб прошел на Театральной площади Красноярска. Его организовали родители детей, которые больны аутизмом, они вместе спели песню "Мир не прост". Причём акция состоялась во Всемирный день распространения информации об аутизме. Организаторы надеются, что акция привлечёт внимание самых разных людей. В том числе и тех семей, где есть дети-аутисты, и родители до сих пор остаются один на один со своей проблемой.



Председатель общественной организации "Играя Действовать" Галина Юдина: "Самая большая проблема для родителей, которые только начинают знакомиться с диагнозом, это отношение окружающих. Поэтому у нас два баннера, описывающих проблему, которую испытывают родители детей с аутизмом по отношению к ним".













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