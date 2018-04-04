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04.04.18 17:45 Будущее разрушающегося ДК КрасТЭЦ остаётся туманным





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"Все стёкла были целые, входная дверь железная стояла - её сдёрнули, ворота железные были - их тоже сдёрнули. Гоняли здесь неоднократно, готовы были уже заявление написать, потому что у строителей оборудование утащили", - рассказал исполнительный директор федерации бодибилдинга Сергей Невзоров.



На втором этаже следы пожара. Под окнами свалка - старую обшивку не вывозили, а сбрасывали. По условиям договора с администрацией предприниматели должны были за свой счёт объект восстановить, потом 30 лет могли здесь зарабатывать. Конкурс выиграла федерация бодибилдинга. Почему здесь нет даже сторожа, бодибилдеры ответа не дают, только обещают из разбитого дворца сотворить картинку.



"В таком состоянии здание находиться не может. Оно фактически брошено, это не отвечает условиям концессионного соглашения, которое с вами было подписано в прошлом году", - отметил заместитель главы города, руководитель департамента социально-экономического развития Вячеслав Полищук.



Документ о расторжении договора предпринимателям уже направили. Но состоится ли оно? Пока чиновники взяли паузу - судьба несчастного ДК снова в потёмках. По документам никакой культурной ценности это здание не представляет. Подумаешь - величие советской эпохи! Наверное, неплохо было бы, чтобы именно сейчас сюда зашли историки и эту ценность установили. В Красноярске есть практика, мы сохраняем мозаику советского периода. Здесь два панно прекрасно сохранившейся мозаики, сейчас владелец вправе с этой мозаикой делать всё что угодно.



И мозаика, и роспись на стенах, и гордая эмблема на крыше, и медальоны с портретами классиков - по идее, это всё надо сохранять. Но за старый ДК на окраине города никто не борется. Лиц писателей за старым забором не разглядеть.



Две недели здание ДК КрасТЭЦ стояло открытым всем ветрам и вандалам, о бедственном положении одного из самых величественных зданий правобережья рассказали практически все СМИ. И вот наконец чиновники и бизнесмены встретились."Все стёкла были целые, входная дверь железная стояла - её сдёрнули, ворота железные были - их тоже сдёрнули. Гоняли здесь неоднократно, готовы были уже заявление написать, потому что у строителей оборудование утащили", - рассказал исполнительный директор федерации бодибилдинга Сергей Невзоров.На втором этаже следы пожара. Под окнами свалка - старую обшивку не вывозили, а сбрасывали. По условиям договора с администрацией предприниматели должны были за свой счёт объект восстановить, потом 30 лет могли здесь зарабатывать. Конкурс выиграла федерация бодибилдинга. Почему здесь нет даже сторожа, бодибилдеры ответа не дают, только обещают из разбитого дворца сотворить картинку."В таком состоянии здание находиться не может. Оно фактически брошено, это не отвечает условиям концессионного соглашения, которое с вами было подписано в прошлом году", - отметил заместитель главы города, руководитель департамента социально-экономического развития Вячеслав Полищук.Документ о расторжении договора предпринимателям уже направили. Но состоится ли оно? Пока чиновники взяли паузу - судьба несчастного ДК снова в потёмках. По документам никакой культурной ценности это здание не представляет. Подумаешь - величие советской эпохи! Наверное, неплохо было бы, чтобы именно сейчас сюда зашли историки и эту ценность установили. В Красноярске есть практика, мы сохраняем мозаику советского периода. Здесь два панно прекрасно сохранившейся мозаики, сейчас владелец вправе с этой мозаикой делать всё что угодно.И мозаика, и роспись на стенах, и гордая эмблема на крыше, и медальоны с портретами классиков - по идее, это всё надо сохранять. Но за старый ДК на окраине города никто не борется. Лиц писателей за старым забором не разглядеть. Евгения ПЛОТНИКОВА











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