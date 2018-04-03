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03.04.18 17:43 Глава Красноярска проверил качество благоустройства дворов





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"Мы очень благодарны этой программе, потому что у нас не было на счетах денег, чтобы всё это сделать. Работы ещё много, как только копейка появляется, мы что-нибудь делаем", - рассказала председатель ТСЖ дома на улице Джамбульской 19-В Нина Медведева.



Подрядчики на свою работу дают гарантию три года. Как сошёл снег - проверяют качество после первой зимовки. Дефекты есть, подрядчик должен устранить их за свой счёт. Иначе уже в этом году можно остаться без работы. "Одно из условий конкурсного отбора - добросовестность подрядчиков. История их работы, в том числе не проштрафились ли они в 2017 году, чтобы не наступать на одни и те же грабли", - подчеркнул депутат Городского совета Красноярска Виталий Дроздов.



Размахнуться граблями есть где. В прошлом году по федеральной программе в Красноярске благоустроили 215 дворов, в этом - 153, плюс 11 скверов, которые выбрали горожане. На это в бюджете предусмотрено 226 миллионов. Первые контракты выставят на торги уже на следующей неделе.



"Я возвращаюсь к 17 году, чтобы подрядчики понимали, что одним годом не закончилось. Работу сделал, за неё дальше будем спрашивать. Дальше будем более жёсткие санкции вводить. Я играться особо не намерен. Не выполнил - должны быть такие штрафы, что штаны слетят и всё", - предупредил глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Например, штраф за срыв сроков - 10% от стоимости контракта. К слову, выйти на объекты подрядчики должны к 1 июня, завершить основные работы - до 25 августа.



Благоустройство двора на Джамбульской, 19-В обошлось чуть более одного миллиона рублей. Местные жители собрали документы и вошли в программу "Формирование комфортной городской среды". Постелили асфальт, заменили бордюр, установили оградки и детский городок. О былой разрухе напоминают только снимки."Мы очень благодарны этой программе, потому что у нас не было на счетах денег, чтобы всё это сделать. Работы ещё много, как только копейка появляется, мы что-нибудь делаем", - рассказала председатель ТСЖ дома на улице Джамбульской 19-В Нина Медведева.Подрядчики на свою работу дают гарантию три года. Как сошёл снег - проверяют качество после первой зимовки. Дефекты есть, подрядчик должен устранить их за свой счёт. Иначе уже в этом году можно остаться без работы. "Одно из условий конкурсного отбора - добросовестность подрядчиков. История их работы, в том числе не проштрафились ли они в 2017 году, чтобы не наступать на одни и те же грабли", - подчеркнул депутат Городского совета Красноярска Виталий Дроздов.Размахнуться граблями есть где. В прошлом году по федеральной программе в Красноярске благоустроили 215 дворов, в этом - 153, плюс 11 скверов, которые выбрали горожане. На это в бюджете предусмотрено 226 миллионов. Первые контракты выставят на торги уже на следующей неделе."Я возвращаюсь к 17 году, чтобы подрядчики понимали, что одним годом не закончилось. Работу сделал, за неё дальше будем спрашивать. Дальше будем более жёсткие санкции вводить. Я играться особо не намерен. Не выполнил - должны быть такие штрафы, что штаны слетят и всё", - предупредил глава Красноярска Сергей Ерёмин.Например, штраф за срыв сроков - 10% от стоимости контракта. К слову, выйти на объекты подрядчики должны к 1 июня, завершить основные работы - до 25 августа. Вадим КУЛИКОВ











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