НОВОСТИ | Общество













03.04.18 17:45 В Красноярске началась всероссийская акция по снижению аварийности на дорогах





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Одна из задач - это резкое сокращение лобовых столкновений транспорта, которые чаще всего и приводят к гибели людей. Для этого водителей планируют учить правилам обгона на специальных курсах и с помощью социальной рекламы.



"Основная идея - объяснить людям, что обгон это не так просто, как кажется. И что если есть основания не совершать напрасный риск, лучше этого не делать. Мы по факту заставляем людей задуматься семь раз, перед тем как один раз отрезать", - подчеркнул директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.





В Красноярске началась всероссийская социальная кампания "Повод для обгона", которая нацелена на снижение аварийности и жертв на дорогах города и края. В рамках программы состоялись круглые столы, на которых дорожные полицейские, представители правительства края и общественники обсудили стратегии безопасности дорожного движения в России до 2024 года.Одна из задач - это резкое сокращение лобовых столкновений транспорта, которые чаще всего и приводят к гибели людей. Для этого водителей планируют учить правилам обгона на специальных курсах и с помощью социальной рекламы."Основная идея - объяснить людям, что обгон это не так просто, как кажется. И что если есть основания не совершать напрасный риск, лучше этого не делать. Мы по факту заставляем людей задуматься семь раз, перед тем как один раз отрезать", - подчеркнул директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.







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