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03.04.18 17:40 Через неделю в Красноярске стартует сезон дорожного ремонта



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Подрядчики выбраны, первые контракты подписаны. Брянская, Калинина, Шахтёров и Свердловская - эти магистрали первыми покроют горячим асфальтовым одеялом. Закончить там битву с ямами собираются в июне, а потом приступят к улицам поменьше.

"Мы начинаем работать с въездных групп. Для того чтобы все въездные артерии в город обеспечить максимально быстро. Список из 40-ка улиц представлен. Постепенно с календарным графиком заходим работать по всему городу. Работы очень много в этом году. Придётся потерпеть", - сказал руководитель МКУ "Управление дорог и благоустройства" Евгений Жвакин.

Всего по программе "Безопасные и качественные дороги" в Красноярске потратят миллиард 200 миллионов рублей на замену старого дорожного полотна, бордюров, ремонт тротуаров, а также разметку и дорожные знаки. В плане около 40 улиц, с полным списком можно ознакомиться на сайте администрации города.

Чиновники пообещали учесть ошибки прошлого и не перекрывать улицы поквартально. Вместо этого будут ограничивать движение по полосам. Но избежать пробок всё равно не удастся, ремонтный сезон будет насыщенным.

Напомним, в этом году на центральной улице города также будут заново укладывать брусчатку, с которой в прошлом не справился подрядчик. Кстати, скандальный "Спецпромпроект", который запомнился хаосом на проспекте Мира, официально включили в список недобросовестных поставщиков услуг и работу будет выполнять другой подрядчик. А наблюдать за качеством выполняемых работ по всему городу будет около 60-ти общественных контролёров-добровольцев.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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