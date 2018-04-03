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03.04.18 18:24 Красноярскую ТЭЦ-1 намерены перенести за пределы города





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"Нас ведь интересует не только общий вал, сколько тонн мы выбрасываем. Нас интересует конкретно - какое воздействие это оказывает непосредственно на людей, на здоровье в первую очередь. И поэтому нам важно не просто сокращать сам вал, но и учитывать розу ветров, закрывать те предприятия, которые наносят вред непосредственно там, где люди живут", - подчеркнул заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Сергей Толмачёв.



Кроме того, необходимо заменить 1400 устаревших автобусов, создать железнодорожное транспортное кольцо вокруг Красноярска; стоит отметить, что на эту транспортную революцию потребуется не менее 9 миллиардов рублей. Однако наиболее радикальное решение проблемы экологии Красноярска предложил глава региона Александр Усс.



"Это поручение непосредственно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края - представить возможность, а точнее, разработать проект переноса ТЭЦ-1 с территории Красноярска за пределы города. Такое предложение нами подготовлено. Как оно будет рассмотрено Федерацией, не знаю, потому что это очень дорогостоящее мероприятие, но если действовать постепенно, тогда, в принципе, оно может быть реализовано", - пояснил министр экологии края Владимир Часовитин.



Все предложения отправятся в федеральное правительство; в минэкологии утверждают, что это программа-максимум, сколько от неё останется - неизвестно, а в целом программа оздоровления экологии Красноярска должна быть готова не позднее 15 июня этого года. По большому счёту, решать экологические проблемы Красноярска надо комплексно - полумерами здесь не обойтись. И если предложения минэкологии пройдут, на их реализацию потребуется не менее 360 миллиардов рублей. И разумеется, проект растянется на очень длительное время.



Этот план стал самым масштабным документом за всю историю Красноярска, причём решать его придётся на федеральном уровне. В краевом минэкологии предлагают ограничивать работу предприятий в дни неблагоприятных метеоусловий, закрыть 30 неэффективных котельных в городе; по расчётам, это снизит выбросы на 20 тысяч тонн в год"Нас ведь интересует не только общий вал, сколько тонн мы выбрасываем. Нас интересует конкретно - какое воздействие это оказывает непосредственно на людей, на здоровье в первую очередь. И поэтому нам важно не просто сокращать сам вал, но и учитывать розу ветров, закрывать те предприятия, которые наносят вред непосредственно там, где люди живут", - подчеркнул заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Сергей Толмачёв.Кроме того, необходимо заменить 1400 устаревших автобусов, создать железнодорожное транспортное кольцо вокруг Красноярска; стоит отметить, что на эту транспортную революцию потребуется не менее 9 миллиардов рублей. Однако наиболее радикальное решение проблемы экологии Красноярска предложил глава региона Александр Усс."Это поручение непосредственно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края - представить возможность, а точнее, разработать проект переноса ТЭЦ-1 с территории Красноярска за пределы города. Такое предложение нами подготовлено. Как оно будет рассмотрено Федерацией, не знаю, потому что это очень дорогостоящее мероприятие, но если действовать постепенно, тогда, в принципе, оно может быть реализовано", - пояснил министр экологии края Владимир Часовитин.Все предложения отправятся в федеральное правительство; в минэкологии утверждают, что это программа-максимум, сколько от неё останется - неизвестно, а в целом программа оздоровления экологии Красноярска должна быть готова не позднее 15 июня этого года. По большому счёту, решать экологические проблемы Красноярска надо комплексно - полумерами здесь не обойтись. И если предложения минэкологии пройдут, на их реализацию потребуется не менее 360 миллиардов рублей. И разумеется, проект растянется на очень длительное время. Дмитрий БЫЗОВ











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