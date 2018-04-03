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НОВОСТИ | Общество





03.04.18 18:30 В Красноярске набирает популярность услуга аренды вещей и животных



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Кошка Маша с хозяйкой Алёной отправляются выполнять заказ. Женщина сдаёт напрокат свою питомицу. Не ловить мышей, а первой, согласно приметам, переступать порог нового дома, уделять внимание пожилым или играть с детьми. Кошка работает за еду, буквально. Полученные деньги идут на питание хвостатой работницы. Монетизировать мурлыканье Алёна решила давно. Она волонтёр - выхаживает и пристраивает кошек. Дома у неё ещё восемь питомцев. А Маша самая контактная из них, не царапается и любит ласку.

"Это было нужно кошке - ей не хватало общения. Помогало и расширяло сферу устройства кошек. Я планировала, что у меня много кошек, я буду с Машей ездить или с кем-то ещё, и постепенно люди захотят их забрать", - рассказала владелица кошки Алёна Темерова.

Несколько подопечных Алёны таким образом уже обрели дом. Но завести животное могут не все. У Светланы двое маленьких детей - Андрюша и Агата. Кошку пока не могут себе позволить, но старшая буквально выпрашивает питомца. Поэтому усатая гостья позволила временно умерить детские капризы.

Брать напрокат, а не покупать становится всё популярнее. Сейчас арендовать можно не только машины, инструмент, технику, но даже детские вещи, лыжи, мебель. В условиях ограниченных доходов такие меры позволяют экономить семейный бюджет. Взять напрокат можно даже мужа на час - помощника по хозяйству. А вот аренда друга, в отличие от Европы, популярностью не пользуется. Либо красноярцы справляются сами, либо не доверяют товарно-денежным отношениям в вопросах дружбы.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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