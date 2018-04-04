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04.04.18 10:24 В Ергаках прошли масштабные учения спецназа





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В соревнованиях принимали участие 10 команд российской армии. На маршруте надо было выполнить 11 специальных задач. Бойцы искали пострадавшего от лавины, поднимались и спускались по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентировались в высокогорье, стреляли из штатного оружия и метали гранаты на точность.



Капитан сборной команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Артём Костин поделился своим мнением: "В первую очередь, самое главное - это работа в команде. Потому что здесь работаешь не один. Один ты не сможешь её пройти".

Помощник руководителя конкурса по практическим действиям Борис Чеховской: "Экстремальная погода, сильный ветер, до минус 20 температура. Ребята приехали с этого этапа и жутко замерзли".



На этот раз задачи были максимально приближены к боевым: спецназовцы утверждают, что их и летом выполнить было бы крайне непросто, а тут очень сильно мешал ветер, снег и туман.



"Особенно сложным был крайний этап, это подъём по жумару. Очень крутой подъём, последний этап, где уже силы были на исходе", - рассказал капитан сборной Центрального военного округа Василий Хрычёв.



Кстати, именно команда центрального военного округа, к которому относится и Красноярский край, победила в "Саянском марше". Спецназовцы прошли все полсотни километров чуть менее, чем за девять часов.



Двухдневный поход по скалам хребта Ергаки. Полная армейская выкладка, расстояние в 50 километров и высота подъёма в 4 тысячи метров - соревнования такого уровня сложности в Красноярском крае проводятся впервые.В соревнованиях принимали участие 10 команд российской армии. На маршруте надо было выполнить 11 специальных задач. Бойцы искали пострадавшего от лавины, поднимались и спускались по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентировались в высокогорье, стреляли из штатного оружия и метали гранаты на точность.Капитан сборной команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Артём Костин поделился своим мнением: "В первую очередь, самое главное - это работа в команде. Потому что здесь работаешь не один. Один ты не сможешь её пройти".Помощник руководителя конкурса по практическим действиям Борис Чеховской: "Экстремальная погода, сильный ветер, до минус 20 температура. Ребята приехали с этого этапа и жутко замерзли".На этот раз задачи были максимально приближены к боевым: спецназовцы утверждают, что их и летом выполнить было бы крайне непросто, а тут очень сильно мешал ветер, снег и туман."Особенно сложным был крайний этап, это подъём по жумару. Очень крутой подъём, последний этап, где уже силы были на исходе", - рассказал капитан сборной Центрального военного округа Василий Хрычёв.Кстати, именно команда центрального военного округа, к которому относится и Красноярский край, победила в "Саянском марше". Спецназовцы прошли все полсотни километров чуть менее, чем за девять часов. Дмитрий БЫЗОВ











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