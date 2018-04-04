НОВОСТИ | Общество













04.04.18 10:34 В Балахте после ремонта открылся молодёжный центр





В комнате переговоров ребята устроили мозговой штурм. Александр Кауфман с друзьями готовят турнир по пейнтболу - вырученные деньги пойдут сиротам. Каждую неделю эти стены посещают сотни ребят из разных поселков и деревень. Здесь есть своя студия звукозаписи, конференц-зал, медиацентр для юных журналистов и даже небольшая кофейня, где можно просто поболтать. В центре развивают десять направлений.



Директор Балахтинского молодёжного центра Татьяна Юркова: "Спортивное, патриотическое, творческое. Мы занимаемся КВНом, поём песни, занимаемся спортом, здоровым питанием, юнармейцы у нас появились наряду с патриотическими клубами".



Масштабный проект модернизации поддерживает врио губернатора края Александр Усс. Глава региона побывал сегодня в обновленном центре. Он высоко оценил результаты реконструкции. "По многим краевым проектам молодёжь Балахты была впереди. Поэтому, опираясь на это стремление, мы решили их поддержать, чтобы вдохнуть новую жизнь, новое содержание и новую форму", - отметил Александр Усс.



В 2018 году по проекту будет открыто еще два молодежных центра в Лесосибирске и Красноярске, а до конца 2019 года при поддержке краевых властей планируют обновить восемь таких учреждений.



Вот так выглядит Балахта в это время года: частные подворья, невысокие заборы, снег еще не успел растаять. Но стоит перешагнуть порог молодёжного центра и попадаешь в другой мир. Как и полагается, на территории молодёжи идейный дизайнерский ремонт, яркие цвета. Всё располагает к творчеству.В комнате переговоров ребята устроили мозговой штурм. Александр Кауфман с друзьями готовят турнир по пейнтболу - вырученные деньги пойдут сиротам. Каждую неделю эти стены посещают сотни ребят из разных поселков и деревень. Здесь есть своя студия звукозаписи, конференц-зал, медиацентр для юных журналистов и даже небольшая кофейня, где можно просто поболтать. В центре развивают десять направлений.Директор Балахтинского молодёжного центра Татьяна Юркова: "Спортивное, патриотическое, творческое. Мы занимаемся КВНом, поём песни, занимаемся спортом, здоровым питанием, юнармейцы у нас появились наряду с патриотическими клубами".Масштабный проект модернизации поддерживает врио губернатора края Александр Усс. Глава региона побывал сегодня в обновленном центре. Он высоко оценил результаты реконструкции. "По многим краевым проектам молодёжь Балахты была впереди. Поэтому, опираясь на это стремление, мы решили их поддержать, чтобы вдохнуть новую жизнь, новое содержание и новую форму", - отметил Александр Усс.В 2018 году по проекту будет открыто еще два молодежных центра в Лесосибирске и Красноярске, а до конца 2019 года при поддержке краевых властей планируют обновить восемь таких учреждений. Роман РЫКОВ











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