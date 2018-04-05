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05.04.18 09:19 Двух жителей края накажут за ложное сообщение о минировании





Фото За ложное сообщение о минировании сразу двоим жителям края грозит до 5 лет лишения свободы, либо штраф один миллион рублей. Это не подростки, одному 48 лет, второму - 53. По данным краевой полиции, в Манском районе безработный мужчина позвонил в полицию, угрожал взорвать баллон на заправке, когда его задержали, в машине действительно обнаружили баллон, правда, пустой. Житель Пировского района сообщил о минировании спортзала. Найти звонивших не составило большого труда, сейчас оба дают объяснения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.











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