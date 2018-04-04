НОВОСТИ | Общество













04.04.18 15:37 Ученики и родители смогут сами выбирать дату выпускного





Фото Единый день выпускного бала для школьников отменяется. Теперь учащиеся и их родители могут самостоятельно определиться, когда отметить торжество. Ранее выпускной праздновался во всех школах в один и тот же день календаря. Родители пожаловались на неудобства: в городе не хватает развлекательных учреждений, чтобы разместить всех выпускников. Теперь родители и администрация школы самостоятельно выберут день проведения мероприятия. Для этого в мэрии предоставили на выбор три дня: с 25 по 28 июня.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













